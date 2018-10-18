В керченской трагедии погибли 15 студентов и пятеро взрослых

18.10.2018 10:31 Среди погибших в результате трагедии в политехническом колледже Керчи в оккупированном Крыму - 15 студентов и пятеро взрослых. Об этом заявил "Интерфаксу" заместитель "главы администрации Керчи" Дилявер Мельгазиев.



"Студентов 15, из них шесть несовершеннолетних. Пять взрослых", - сказал Мельгазиев, уточнив, что на момент трагедии шестерым студентам не исполнилось 18 лет.



Он добавил, что по предварительным данным, все пять взрослых являются сотрудниками колледжа. "Предварительно могу сказать, что да", - сказал представитель "администрации".



Должности сотрудников, по его словам, будут уточнены позднее.



Ранее сообщалось, что среди погибших - предполагаемый виновник трагедии, совершивший самоубийство.



17 октября в политехническом колледже города Керчь произошел взрыв неустановленного устройства и стрельба, в результате чего погибли, согласно последним данным, 19 человек, а также пострадали около 50 человек.



Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что обратилась к главе контртеррористического управления ООН Владимиру Воронкову и генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду по поводу массового убийства в Керчи.

















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