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Для грузинских пожарных и спасателей закупят рации у Motorola


18.10.2018   11:53
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии закупит цифровые системы радиосвязи у американской телекоммуникационной компании Motorola Solutions. Об этом говорится в сообщении на фейсбук-странице грузинского ведомства.

Соглашение о сотрудничестве с Motorola Solutions было оформлено накануне. Для этого в Тбилиси прибыл вице-президент компании Майкл Каа (Michael Kaae) и другие представители руководства.

Согласно достигнутому соглашению, в ближайшее время Грузия закупит у Motorola Solutions следующее оборудование:

6 базовых станций со всеми необходимыми спутниковыми и кабельными аксессуарами; 130 стационарных радиостанций; 20 автомобильных радиостанций; 830 портативных радиостанций; 255 наплечных микрофонов; две диспетчерских консоли; систему интеграции сети GSM; 10 единиц телекоммуникационных радиостанций.

Более того, по условиям договора, Motorola Solutions переподготовит персонал и обучит сотрудников Службы по управлению ЧС пользоваться новым оборудованием. Компания также в течение двух лет будет нести ответственность за надлежащее функционирование систем.

Motorola Solutions была основана в 2011 году вследствие разделения корпорации Motorola на две компании. Сегодня фирма является крупным игроком в сфере телекоммуникаций. Она специализируется на передаче данных и поставках телекоммуникационного оборудования.






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