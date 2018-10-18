Полиция нашла похищенную из села Ламбало 17-летнюю девушку

18.10.2018 12:52 В результате интенсивных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Департамента полиции Кахети нашли 17-летнюю уроженку села Ламбало Сагареджойского района Х.М. в селе Джандара Марнеульского муниципалитета.



Согласно ведомству, здоровью несовершеннолетней ничего не угрожает.



«После поступления уведомления о преступлении правоохранители незамедлительно приступили к расследованию согласно статье 143 п.3 УК Грузии, что подразумевает незаконное ограничение свободы несовершеннолетнего.



Расследование продолжается, и на данном этапе проводятся следственные действия», — говорится в заявлении МВД.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

