|
|
Полиция нашла похищенную из села Ламбало 17-летнюю девушку
18.10.2018 12:52
В результате интенсивных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Департамента полиции Кахети нашли 17-летнюю уроженку села Ламбало Сагареджойского района Х.М. в селе Джандара Марнеульского муниципалитета.
Согласно ведомству, здоровью несовершеннолетней ничего не угрожает.
«После поступления уведомления о преступлении правоохранители незамедлительно приступили к расследованию согласно статье 143 п.3 УК Грузии, что подразумевает незаконное ограничение свободы несовершеннолетнего.
Расследование продолжается, и на данном этапе проводятся следственные действия», — говорится в заявлении МВД.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна