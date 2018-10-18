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Импортеры праворульных автомобилей проводят акцию на армяно-грузинской границе


18.10.2018   17:58
Сегодня на армяно-грузинской границе несколько десятков армянских импортеров японских автомобилей с правым рулем оказались перед фактом: они не могут ввезти в Армению более 1500 новых автомобилей.

Согласно закону, принятому Национальным собранием еще 1 марта этого года, был введен запрет на импорт в Армению автомобилей с правым рулем, между тем, участники сегодняшней акции протеста на контрольно-пропускном пункте «Баграташен» утверждают, что в начале года все обсуждения шли вокруг временного запрета - до 1 октября.

«В дальнейшем, после принятия закона Национальным собранием, нигде об этом не публикуется, общественность не знает об этом. Думая, что после 1 октября они могут импортировать праворульные автомобили, люди а два месяца до этого начали покупать автомобили», - сказал один из протестующих, отметив, что сейчас около 130 автомобилей стоят на границе и около 2000 - находятся в Грузии, и люди не могут зарегистрировать автомобили, чтобы доставить их в Армению.

Один из участников акции протеста в беседе с Радио Азатутюн сказал: «Тайно, за несколько дней, несколько часов приняли закон, граждане не были проинформированы, и на стене таможни было вывешено сообщение о том, что запрет действует до 1 октября, а затем можно вводить».

На вопрос, почему они привозят в Армению именно праворульные автомобили, один из участников акции протеста ответил: «Этот вариант является более доступным для всех с точки зрения как общего состояния автомобиля, так и года его выпуска».






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