Facebook создала отдел по борьбе с вмешательством в выборы

18.10.2018 22:58 Социальная сеть Facebook создала специальный отдел для борьбы с вмешательством в выборы, что имеет целью предотвращать распространение ложной информации, сообщает агентство France-Presse.



Главный офис противодействия фейковым новостям расположился в Калифорнии. В новом отделе будут работать около 20 человек, которые являются экспертами по аналитике и программированию. Как предполагается в ближайших планах, специалисты будут следить за подозрительными аккаунтами во время выборов в США и Бразилии. 28 октября в Бразилии состоится второй тур выборов президента, а на 6 ноября в США назначены промежуточные выборы в Конгресс.



В марте 2018 года стало известно об утечке через компанию Cambridge Analytica данных 87 миллионов пользователей Facebook. Все это происходит на фоне расследования команды спецпрокурора Роберта Мюллера, который касается возможного вмешательства России в американские выборы, в том числе и с использованием Facebook.



Соцсеть удалила почти 300 аккаунтов, связанных с российской «фабрикой троллей», так называемым «Агентством интернет-исследований». Вашингтон обвиняет эту структуру в причастности ко вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. Москва эти обвинения неоднократно отвергала.















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