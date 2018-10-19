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Двое граждан Грузии задержаны в Италии по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов
19.10.2018 21:40
В Италии по обвинению в незаконной перевозке 71 нелегального мигранта задержаны два гражданина Грузии В Италии задержаны два гражданина Грузии, обвиняемых в перевозке нелегальных мигрантов.
По информации издания Ambebi.ge, итальянские правоохранители задержали грузин, когда те на 14-метровой лодке пересекли морскую границу Италии, зашли в город Галлиполи в провинции Лечче и взяли курс от побережья к ближайшему поселению. В лодке находился 71 нелегал, по непроверенной информации, это пакистанцы.
В результате совместной операции карабинеров и финансовой полиции лодка была конфискована, а мигранты доставлены в центр временного размещения, где на данный момент ведется их идентификация.
Задержанные считают себя невиновными. По их словам, в тот конкретный момент они случайно оказались на берегу.
В течение последних нескольких месяцев это третий случай задержания грузин по тому же обвинению.
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