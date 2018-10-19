Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Двое граждан Грузии задержаны в Италии по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов


19.10.2018   21:40
В Италии по обвинению в незаконной перевозке 71 нелегального мигранта задержаны два гражданина Грузии В Италии задержаны два гражданина Грузии, обвиняемых в перевозке нелегальных мигрантов.

По информации издания Ambebi.ge, итальянские правоохранители задержали грузин, когда те на 14-метровой лодке пересекли морскую границу Италии, зашли в город Галлиполи в провинции Лечче и взяли курс от побережья к ближайшему поселению. В лодке находился 71 нелегал, по непроверенной информации, это пакистанцы.

В результате совместной операции карабинеров и финансовой полиции лодка была конфискована, а мигранты доставлены в центр временного размещения, где на данный момент ведется их идентификация.

Задержанные считают себя невиновными. По их словам, в тот конкретный момент они случайно оказались на берегу.

В течение последних нескольких месяцев это третий случай задержания грузин по тому же обвинению.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия ухудшила позицию в Индексе социального прогресса
Грузия в сезоне-2018 собрала рекордный урожай винограда
Экспорт лавровых листьев из Грузии составил 6,6 млн долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Как абхазы принуждали грузин праздновать их «победу»
Правда о войне Абхазии начинает просачиваться спустя 25 лет
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СНБ Армении не допустит контрреволюцию и саботаж после отставки премьера
Посол Евросоюза: По возможности поддержим Армению с внеочередными выборами
Глава СНБ Армении: Против бывшего мэра Еревана возбуждено еще одно уголовное дело
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна