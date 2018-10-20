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Освобождены 5 из 10 задержанных по делу о похищении сына бизнесмена Амирана Деканоидзе


20.10.2018   15:34
Освобождены 5 из 10 лиц, задержанных по делу о похищении сына бизнесмена Амирана Деканоидзе – Георгия Деканоидзе. Прокуратура не предъявила им обвинение.

Вчера из изолятора временного содержания освободили Отара Геладзе, Нику Кавтарадзе и Марину Эсадзе.

Обвинение официально предъявлено супругу Марины Эсадзе – Мамуке Эсадзе, который, по существующей информации, является организатором похищения.

По информации МВД, следствие установило, что задержанные незаконно лишили свободы молодого человека 1995 года рождения, похитив его на одной из улиц Тбилиси.

По распространившимся данным, вчера до поздней ночи в Главном управлении полиции шел опрос Георгия Деканоидзе.






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