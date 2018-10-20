Обвиняемые в похищении останутся в заключении

20.10.2018 15:56 Тбилисский городской суд в отношении обвиняемых в похищении Георгия Деканоидзе избрал заключение в качестве меры пресечения свободы. Судья Георгий Кераташвили удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры.



Судья пояснил, что со стороны обвиняемых существует опасность создания препятствий проведению расследования, что стало основанием для принятого им решения.



Кроме того,Георгий Кераташвили учёл уголовное прошлое обвиняемых.



Следующее судебное заседание по данному делу состоится в Тбилисском городском суде 13 декабря.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

