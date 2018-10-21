В результате взрыва в Рустави пострадали 10 человек

21.10.2018 16:39 В результате взрыва в Рустави пострадали 10 человек, в том числе 5 несовершеннолетних, - об этом говорится в заявлении МВД Грузии.



«21 октября в Рустави, во дворе 14-го корпуса 19 микрорайона, во время демонтажа гаража, взорвался, предположительно, кислородный баллон. В результате взрыва пострадали 10 человек, в том числе 5 малолетних. Пострадавшие доставлены в больницу. На месте происшествия мобилизованы правоохранители, периметр огорожен и производятся следственные действия. По произошедшему факту ведется расследование по статье 240 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ», - говорится в заявлении.















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