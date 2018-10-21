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МВД начало следствие по делу об избиении 4-летнего ребенка в частном детском саду в Батуми
21.10.2018 16:42
Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по факту предполагаемого избиения 4-летнего ребенка в частном детском саду «Мадагаскар» в Батуми. Следствие ведется по статье 126 УК Грузии, что подразумевает насилие.
Как заявляет руководитель НПО «Информационный центр борьбы с коррупцией» Мераб Гогоберидзе, фото пострадавшего мальчика ему предоставила мать ребенка.
По его информации, 4-летнему мальчику побои нанесла няня упомянутого детсада. Мать же обнаружила травмы на теле ребенка, когда привела его домой. Как сообщает Мераб Гогоберидзе, о случившемся информированы представители соответствующих служб.
Происшествие произошло 18 октября.
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