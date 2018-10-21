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Число пострадавших при взрыве в Рустави увеличилось до 12 человек
21.10.2018 18:29
Число пострадавших при взрыве в Рустави увеличилось до 12 человек. Об этом журналистам сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.
Мощный взрыв прогремел сегодня днем во дворе одного из многоквартирных жилых домов, в 19-м микрорайоне Рустави. По предварительным данным, при сносе автомобильного гаража взорвался кислородный баллон.
«К настоящему моменту в две больницы Рустави доставлены 12 пострадавших с повреждениями различного характера. Девять из них находятся в клинике «Рустави», а трое – в руставской центральной больнице. Информации о погибших не поступало», — заместитель главы регионального отделения Службы по управлению ЧС Давид Гулашвили.
По данным СМИ, как минимум, пять из пострадавших – несовершеннолетние. Особенно сильно пострадал семилетний мальчик. Общественное телевидение сообщает, что его перевели в Тбилисскую центральную детскую клинику имени Иашвили.
В результате взрыва также были повреждены несколько автомобилей, в квартирах трех соседних домов выбило окна. Часть жильцов была эвакуирована.
В настоящее время на месте мобилизована полиция. По факту начали следствие по 240-й статье УК Грузии — «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».
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