Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Число пострадавших при взрыве в Рустави увеличилось до 12 человек


21.10.2018   18:29
Число пострадавших при взрыве в Рустави увеличилось до 12 человек. Об этом журналистам сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

Мощный взрыв прогремел сегодня днем во дворе одного из многоквартирных жилых домов, в 19-м микрорайоне Рустави. По предварительным данным, при сносе автомобильного гаража взорвался кислородный баллон.

«К настоящему моменту в две больницы Рустави доставлены 12 пострадавших с повреждениями различного характера. Девять из них находятся в клинике «Рустави», а трое – в руставской центральной больнице. Информации о погибших не поступало», — заместитель главы регионального отделения Службы по управлению ЧС Давид Гулашвили.

По данным СМИ, как минимум, пять из пострадавших – несовершеннолетние. Особенно сильно пострадал семилетний мальчик. Общественное телевидение сообщает, что его перевели в Тбилисскую центральную детскую клинику имени Иашвили.

В результате взрыва также были повреждены несколько автомобилей, в квартирах трех соседних домов выбило окна. Часть жильцов была эвакуирована.

В настоящее время на месте мобилизована полиция. По факту начали следствие по 240-й статье УК Грузии — «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия ухудшила позицию в Индексе социального прогресса
Грузия в сезоне-2018 собрала рекордный урожай винограда
Экспорт лавровых листьев из Грузии составил 6,6 млн долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Как абхазы принуждали грузин праздновать их «победу»
Правда о войне Абхазии начинает просачиваться спустя 25 лет
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СНБ Армении не допустит контрреволюцию и саботаж после отставки премьера
Посол Евросоюза: По возможности поддержим Армению с внеочередными выборами
Глава СНБ Армении: Против бывшего мэра Еревана возбуждено еще одно уголовное дело
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна