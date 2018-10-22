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Пострадавшая от взрыва в Рустави девочка остается в тяжелом состоянии


22.10.2018   13:42
Состояние 9-летней девочки, пострадавшей во время взрыва кислородного баллона в городе Рустави остается тяжелым, — сообщает сегодня телекомпания «Рустави-2».

По последним данным, в результате взрыва кислородного баллона в Рустави в воскресенье пострадало 14 человек, среди которых двое несовершеннолетних. Ранее в СМИ сообщалось о 12 пострадавших и одном подростке.

У пострадавшей девочки наблюдались серьезные повреждения брюшной полости. Ребенку провели срочную операцию в Рустави и перевели в тбилисский реферальный госпиталь.

В детской клинической больнице имени Иашвили под наблюдением врачей находится еще один несовершеннолетний. В результате взрыва у него травмирована пятка. Поздно ночью ему провели операцию, по информации врачей, состояние пациента стабильное.

Остальные пострадавшие проходят лечение в больнице Рустави, их жизням ничего не угрожает.






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