Пострадавшая от взрыва в Рустави девочка остается в тяжелом состоянии

22.10.2018 13:42 Состояние 9-летней девочки, пострадавшей во время взрыва кислородного баллона в городе Рустави остается тяжелым, — сообщает сегодня телекомпания «Рустави-2».



По последним данным, в результате взрыва кислородного баллона в Рустави в воскресенье пострадало 14 человек, среди которых двое несовершеннолетних. Ранее в СМИ сообщалось о 12 пострадавших и одном подростке.



У пострадавшей девочки наблюдались серьезные повреждения брюшной полости. Ребенку провели срочную операцию в Рустави и перевели в тбилисский реферальный госпиталь.



В детской клинической больнице имени Иашвили под наблюдением врачей находится еще один несовершеннолетний. В результате взрыва у него травмирована пятка. Поздно ночью ему провели операцию, по информации врачей, состояние пациента стабильное.



Остальные пострадавшие проходят лечение в больнице Рустави, их жизням ничего не угрожает.















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