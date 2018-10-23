Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Выехавшие на вызов пожарные вместо пожара на 6-м этаже доме попали на шашлык


23.10.2018   11:36
Жителей одного из домов на улице Горгасали в Тбилиси приехали спасать от пожара в то время, когда они жарили шашлыки.

Случай произошел сегодня днем, огонь разожгли в мангале на балконе шестого этажа. Любителей барбекю, видимо, привлекла теплая погода — температура воздуха в Тбилиси в последние дни не опускается днем ниже 20 градусов.

Заметивший дым на шестом этаже прохожий решил, что в доме пожар, о чем и сообщил по телефону в службу 112.

Прибывшие на место пожарные уже приступили к установке лестницы, но на этом этапе дым уже сопровождался характерным запахом жареного мяса. В итоге спасательные работы и тушение пожара отменили.

В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями не уточнили, получили ли пожарные приглашение на обед от любителей шашлыка с шестого этажа, однако сообщили, что подобные ложные вызовы происходят довольно часто.

Так, за лето в Тбилиси и в Рустави прохожие пять раз путали дым от шашлыков с пожаром и вызывали помощь.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия ухудшила позицию в Индексе социального прогресса
Грузия в сезоне-2018 собрала рекордный урожай винограда
Экспорт лавровых листьев из Грузии составил 6,6 млн долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Как абхазы принуждали грузин праздновать их «победу»
Правда о войне Абхазии начинает просачиваться спустя 25 лет
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СНБ Армении не допустит контрреволюцию и саботаж после отставки премьера
Посол Евросоюза: По возможности поддержим Армению с внеочередными выборами
Глава СНБ Армении: Против бывшего мэра Еревана возбуждено еще одно уголовное дело
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна