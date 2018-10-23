Выехавшие на вызов пожарные вместо пожара на 6-м этаже доме попали на шашлык

23.10.2018 11:36 Жителей одного из домов на улице Горгасали в Тбилиси приехали спасать от пожара в то время, когда они жарили шашлыки.



Случай произошел сегодня днем, огонь разожгли в мангале на балконе шестого этажа. Любителей барбекю, видимо, привлекла теплая погода — температура воздуха в Тбилиси в последние дни не опускается днем ниже 20 градусов.



Заметивший дым на шестом этаже прохожий решил, что в доме пожар, о чем и сообщил по телефону в службу 112.



Прибывшие на место пожарные уже приступили к установке лестницы, но на этом этапе дым уже сопровождался характерным запахом жареного мяса. В итоге спасательные работы и тушение пожара отменили.



В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями не уточнили, получили ли пожарные приглашение на обед от любителей шашлыка с шестого этажа, однако сообщили, что подобные ложные вызовы происходят довольно часто.



Так, за лето в Тбилиси и в Рустави прохожие пять раз путали дым от шашлыков с пожаром и вызывали помощь.















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