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26-27 октября на черноморском побережье Грузии ожидается 5-балльный шторм
23.10.2018 16:06
На черноморском побережье Грузии с 25 октября по утра 27 октября ожидается распространение холодных и влажных воздушных масс, дождь с грозой, местами сильный. Об этом сообщает Национальное агентство охраны окружающей среды.
По данным агентство, с 26 по 27 октября ожидается значительное снижение температуры воздуха, снег в высокогорье, сильный ветер в некоторых местах и 4-5 балльный шторм на море.
По данным агентства, ожидаемые обильные осадки могут привести в значительному увеличению уровня воды на реках, наводнениям на малых реках и оползневым процессам в горных районах страны.
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