Гражданина Ирана приговорили в Батуми к 10 годам тюрьмы за героин

24.10.2018 13:30 Батумский городской суд приговорил к 10 годам тюрьмы гражданина Ирана за незаконное приобретение и хранение наркотиков в большом количестве. Об этом говорится в сообщении на сайте Главной прокуратуры Грузии.



Прокуратура обвиняла гражданина Ирана в незаконном приобретении и хранении наркотика — 52,9 грамм героина.



По данным следствия, 6 марта 2018 года полицейские перевезли гражданина Ирана в Батумскую республиканскую больницу, где героин был обнаружен во время личного осмотра. В больнице гражданин Ирана был задержан.



Против него было возбуждено уголовное дело по статье «незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ в особо крупном размере». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет или бессрочное лишение свободы.















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