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Авиарейс Кутаиси-Варшава экстренно приземлился в аэропорту Бухареста


25.10.2018   21:14
Самолет компании WizzAir, летевший из грузинского города Кутаиси в столицу Польши, экстренно приземлился в аэропорту Бухареста из-за сообщения о бомбе, передает РИА Новости со ссылкой на румынский телеканал Digi-24.

"Самолет был изолирован, спецслужбы ищут бомбу, в том числе в багаже пассажиров", — говорится в сообщении.

На борту лайнера находились 173 человека, все их эвакуировали.

Служба информации Румынии заявила, что в аэропорту создан кризисный штаб. На место прибыли пожарные, машины скорой помощи и саперы.

По данным Digi-24, сообщение о бомбе на борту поступило в аэропорт Кутаиси.


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