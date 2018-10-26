Зверское убийство в Гори: обнаружен труп пропавшей 9-летней девочки

26.10.2018 09:58 В Гори сегодня вечером обнаружен труп 9-летней девочки, пропавшей в первой половине дня.



Семья жителей Гори обратилась в полицию после того, как 9-летняя Нана Бериашвили отправилась из дома на урок танцев, но в школу, которая находится неподалеку, так и не пришла. С 15 часов родители распространили фотографию ребенка и объявление о розыске в социальных сетях.



После поисков труп девочки нашли во дворе Горийского районного суда, расположенного на берегу реки Лиахви.



Обнаружившие труп очевидцы рассказывают, что ноги ребенка были перевязаны металлической проволокой, а вокруг головы завязан пластиковый пакет. Семья предполагает, что девочка была задушена. Они также говорят, что на теле есть следы насилия.



Люди, которые обнаружили труп, также отмечают, что днем несколько раз осматривали двор суда, однако ничего там не обнаружили. Они подозревают, что ребенок был убит в другом месте, а с наступлением ночи труп подбросили в кустарник возле забора во двор суда.







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