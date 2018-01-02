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Вступили в силу поправки к закону «Об оплате труда в публичных учреждениях»
02.01.2018 12:10
Изменения в закон Грузии «Об оплате труда в публичных учреждениях» вошли в силу 1 января 2018 года.
Действие этого закона распространяется на государственных служащих, государственно-политических должностных лиц, политических должностных лиц, профессиональных публичных служащих и лиц, принятых на службу по административному и трудовому соглашению.
Закон устанавливает порядок оплаты труда для лиц, работающих на полставки, в ночные часы, при работе в выходные и праздничные дни, за исполнение временно вверенных функций, а также определяет условия оплаты труда при работе в условиях, заключающих в себе риск для здоровья.
Закон определяет значение и предназначение вознаграждений, а также компоненты оплаты труда – основания для надбавки к зарплате, надбавки по классу и выдачи денежной награды.
Устанавливаются некоторые ограничения в связи с оплатой труда и численностью трудозанятых.
Этим законом определены коэффициенты категорий для должностных вознаграждений (в том числе для муниципалитетов), а также коэффициенты верхнего рубежа должностных вознаграждений в соответствии с должностями.
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