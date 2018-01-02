Биометрический контроль при въезде в Украину уже прошли две тысячи россиян

02.01.2018 12:23 За первые сутки действия биометрического контроля при въезде в Украину границу пересекли 3 тыс. 300 иностранцев, из них около 1 тыс. 900 человек - граждане Российской Федерации. Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".



"За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекли более 3 300 иностранцев из категории, подлежащей биометрическому контролю, из них почти 1 900 - граждане РФ. Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было. Граждане спокойно реагируют", - сказал он.



Как сообщалось, 1 января 2018 года начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 71 страны. Но еще 27 декабря Украина запустила тестовый режим биометрического контроля на границе с Россией.



Так, новая система фиксации биометрических данных не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам данных Интерпола. На границе проверяются паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорта. Предполагалось, что могут возникнуть технические проблемы только у туристов, которые не имеют биометрических паспортов.

















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