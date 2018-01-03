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Адвокат Саакашвили будет требовать для него оправдательного приговора
03.01.2018 15:18
Адвокат экс-президента Грузии Михеила Саакашвили будет требовать для её подзащитного оправдательного приговора.
Казенный адвокат Софио Гогличидзе, которая защищает экс–президента по делу Гиргвлиани, сегодня выступит с заключительным словом.
«Все доказательства, которые имеются в деле, дают мне основание требовать оправдательного приговора», — заявила Гогличидзе.
Что же касается стороны обвинения, то по словам прокурора, в деле существуют все доказательства для того, чтобы судья огласил обвинительный приговор.
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