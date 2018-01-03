В Киеве начался судебный процесс над Михаилом Саакашвили

03.01.2018 15:37 Экс–президент Грузии и бывший губернатор Одесской области обвинил правоохранительные органы Украины в коррупции. По его словам, пока прокуратура занята его преследованием, в Украине истребляют молодежь, а полиция ровным счетом ничего не делает для их защиты.



Михеил Саакашвили поблагодарил общественность, которая находится в зале суда. На процессе присутствуют несколько украинских депутатов и представитель посольства США в Украине.



Михеил Саакашвили пришел на судебный процесс вместе со своим младшим сыном. Он заявил, что его цель в том, чтобы ребенок увидел как судят людей борющихся с режимом.



Саакашвили также заявил, что судебный процесс вызывает у него рвотный комплекс.



«За три дня до суда президент принимает решение, подписывает Указ о ликвидации этого суда! Обратите внимание на это… Это еще раз доказывает, что дело в отношении меня — политическое. Это комедия!» — заявил он в окружении супруги, матери и сына, которые пришли на заседание суда. Саакашвили напомнил, что «не уклоняется от дела», ходит на допросы в ГПУ и СБУ.



«Не смотря на то, что весь этот процесс вызывает у меня рвотный комплекс. Ведь все прекрасно знают, что они от меня хотят. Они этим судом хотят уничтожить справедливость. Об этом знает каждый украинец», — уверен он.



Экс-президент Грузии отметил, что суд в отношении него — это пример советской судебной системы. «Мы проведем сегодняшний суд. И я не такое еще переживал. Сегодня на суд пришел мой сын… Это не просто так. Я хочу, чтобы он, когда пройдет много лет, помнил, что этот суд — это пример «совка». Такой же суд судил Черновола. Это цинизм всей судебной системы», — отметил он.















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