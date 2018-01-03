У ГПУ нет оснований для отмены решения судьи Цокол - адвокат Саакашвили

03.01.2018 15:53 Генеральная прокуратура Украины в апелляционной жалобе не привела необходимых доказательств и оснований для отмены решения Шевченковского районного суда Киева по делу третьего президента Грузии Михеила Саакашвили.



Об этом заявил адвокат Руслан Чернолуцкий перед заседанием Апелляционного суда Киева в эксклюзивном комментарии телеканалу NewsOne.



По словам Чернолуцкого, у стороны защиты достаточно доказательств, чтобы оставить в силе решение Шевченковского районного суда.



"Мы рассчитывает, что Апелляционный суд оставит в силе решение Шевченковского районного суда. У нас есть достаточно оснований для этого, и мы считаем, решение судьи Цокол обоснованным, законным и мотивированным", - отметил адвокат.



При этом он указал, что в апелляционной жалобе ГПУ нет оснований для отмены решения судьи Цокол.















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