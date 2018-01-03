Суд по делу Саакашвили в Украине перенесли на одну неделю

03.01.2018 15:57 Апелляционный суд Киева сегодня перенес на неделю заседание по делу оппозиционного политика Михеила Саакашвили. В суде должны были рассмотреть апелляцию Генпрокуратуры на решение Печерского райсуда, который ранее отпустил лидера партии Рух нових сил без меры пресечения.



Председательствующий судья Олег Присяжнюк объявил перерыв до 13:10 одиннадцатого января.



Решение приняли из-за неявки народных депутатов, которые выразили готовность взять Саакашвили на поруки. Присяжнюк заявил, что в суде им обязаны разъяснить их права и обязанности по поручительству.



Суд дал защите неделю на то, чтобы собрать в зале суда всех 12 нардепов.



Обвинение требует отправить Саакашвили под домашний арест.



5 декабря 2017 года Генпрокуратура опубликовала видео, в котором, как утверждают в ведомстве, изложены подробности операции по разоблачению финансирования деятельности Саакашвили беглым олигархом Сергеем Курченко. В ролике присутствует аудиозапись якобы разговора политика и Курченко, датированная 20 ноября 2017 года. У Саакашвили затребовали экспертизу записей, а позднее заявили, что она "фальшивая".



26 декабря политик заявил, что угроза его экстрадиции в Грузию отсрочена до следующего года. Суд отклонил иск Саакашвили к Минюсту о незаконности экстрадиции.



ГПУ подозревает политика в "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности".















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