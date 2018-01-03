Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Суд по делу Саакашвили в Украине перенесли на одну неделю


03.01.2018   15:57
Апелляционный суд Киева сегодня перенес на неделю заседание по делу оппозиционного политика Михеила Саакашвили. В суде должны были рассмотреть апелляцию Генпрокуратуры на решение Печерского райсуда, который ранее отпустил лидера партии Рух нових сил без меры пресечения.

Председательствующий судья Олег Присяжнюк объявил перерыв до 13:10 одиннадцатого января.

Решение приняли из-за неявки народных депутатов, которые выразили готовность взять Саакашвили на поруки. Присяжнюк заявил, что в суде им обязаны разъяснить их права и обязанности по поручительству.

Суд дал защите неделю на то, чтобы собрать в зале суда всех 12 нардепов.

Обвинение требует отправить Саакашвили под домашний арест.

5 декабря 2017 года Генпрокуратура опубликовала видео, в котором, как утверждают в ведомстве, изложены подробности операции по разоблачению финансирования деятельности Саакашвили беглым олигархом Сергеем Курченко. В ролике присутствует аудиозапись якобы разговора политика и Курченко, датированная 20 ноября 2017 года. У Саакашвили затребовали экспертизу записей, а позднее заявили, что она "фальшивая".

26 декабря политик заявил, что угроза его экстрадиции в Грузию отсрочена до следующего года. Суд отклонил иск Саакашвили к Минюсту о незаконности экстрадиции.

ГПУ подозревает политика в "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности".






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии заработала «горячая линия» по вопросам техосмотра автомобилей
Азербайджан удовлетворит почти 100% потребностей Грузии в газе в 2018 году
Сельское хозяйство Грузии – итоги 2017 года
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазская сторона освободила еще одного грузина
Проживающих в Абхазии россиян обеспечат медпомощью
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Раненого жителя Панкисского ущелья осмотрят иностранные медики
В Грузии заработала «горячая линия» по вопросам техосмотра автомобилей
В Чечне ликвидировали систему по отмыванию денег
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна