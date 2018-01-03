Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Более 230 тыс. долларов были выплачены незаконно уволенным сотрудникам в Грузии


03.01.2018   16:08
Около 600 тысяч лари (231,6 тыс. долларов) были потрачены в 2017 году на выплату компенсаций незаконно освобожденным сотрудникам государственных учреждений Грузии. Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2»ю

Это лишь общая сумма тех компенсаций, которые были выданы в результате судебных процессов, выигранных неправительственной организацией «Международная прозрачность - Грузия». В целом незаконное освобождение сотрудников со стороны чиновников стоило государству миллионы, отмечает телекомпания.

«Каждое незаконное решение, которое принято госслужащим, отражается в дальнейшем на конкретных суммах и наносит ущерб бюджету. Когда представители госслужбы незаконно освобождают сотрудников, они должны помнить, что эти люди могут пойти в суд и получить компенсацию, которая отражается в довольно большой сумме», - заявила директор НПО Эка Гигаури.

Местное самоуправление, министерства юстиции и обороны - это те ведомства, которые лидируют по незаконному освобождению своих сотрудников. Так, в 2017 году государству пришлось заплатить больше 100 тысяч лари (около 40 тыс. долларов) одному из сотрудников Минобороны, которого незаконно освободили с занимаемой должности.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии заработала «горячая линия» по вопросам техосмотра автомобилей
Азербайджан удовлетворит почти 100% потребностей Грузии в газе в 2018 году
Сельское хозяйство Грузии – итоги 2017 года
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазская сторона освободила еще одного грузина
Проживающих в Абхазии россиян обеспечат медпомощью
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Раненого жителя Панкисского ущелья осмотрят иностранные медики
В Грузии заработала «горячая линия» по вопросам техосмотра автомобилей
В Чечне ликвидировали систему по отмыванию денег
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна