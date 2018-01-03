Более 230 тыс. долларов были выплачены незаконно уволенным сотрудникам в Грузии

03.01.2018 16:08 Около 600 тысяч лари (231,6 тыс. долларов) были потрачены в 2017 году на выплату компенсаций незаконно освобожденным сотрудникам государственных учреждений Грузии. Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2»ю



Это лишь общая сумма тех компенсаций, которые были выданы в результате судебных процессов, выигранных неправительственной организацией «Международная прозрачность - Грузия». В целом незаконное освобождение сотрудников со стороны чиновников стоило государству миллионы, отмечает телекомпания.



«Каждое незаконное решение, которое принято госслужащим, отражается в дальнейшем на конкретных суммах и наносит ущерб бюджету. Когда представители госслужбы незаконно освобождают сотрудников, они должны помнить, что эти люди могут пойти в суд и получить компенсацию, которая отражается в довольно большой сумме», - заявила директор НПО Эка Гигаури.



Местное самоуправление, министерства юстиции и обороны - это те ведомства, которые лидируют по незаконному освобождению своих сотрудников. Так, в 2017 году государству пришлось заплатить больше 100 тысяч лари (около 40 тыс. долларов) одному из сотрудников Минобороны, которого незаконно освободили с занимаемой должности.















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