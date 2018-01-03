Саакашвили призвал оппозицию скоординировать будущие акции

03.01.2018 16:40 Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михэил Саакашвили призывает все оппозиционные силы в Украине к координации планируемых массовых акций и прочих действий.



"Я хочу призвать все настоящие оппозиционные силы Украины независимо от их мнения друг о друге сесть и вместе определиться с датами будущих акций и других последующих действий", - сказал он журналистам после завершения заседания апелляционного суда в Киеве в среду.



М.Саакашвили отметил, что такая координация действий необходима для большей эффективности проводимых акций.



"Я хочу, чтобы не было односторонних действий и инициатив. Чтобы не было попыток назвать это "Михомайданом", "акциями Саакашвили" или "акциями в поддержку Саакашвили", - подчеркнул он.















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