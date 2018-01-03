Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили призвал оппозицию скоординировать будущие акции


03.01.2018   16:40
Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михэил Саакашвили призывает все оппозиционные силы в Украине к координации планируемых массовых акций и прочих действий.

"Я хочу призвать все настоящие оппозиционные силы Украины независимо от их мнения друг о друге сесть и вместе определиться с датами будущих акций и других последующих действий", - сказал он журналистам после завершения заседания апелляционного суда в Киеве в среду.

М.Саакашвили отметил, что такая координация действий необходима для большей эффективности проводимых акций.

"Я хочу, чтобы не было односторонних действий и инициатив. Чтобы не было попыток назвать это "Михомайданом", "акциями Саакашвили" или "акциями в поддержку Саакашвили", - подчеркнул он.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии заработала «горячая линия» по вопросам техосмотра автомобилей
Азербайджан удовлетворит почти 100% потребностей Грузии в газе в 2018 году
Сельское хозяйство Грузии – итоги 2017 года
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазская сторона освободила еще одного грузина
Проживающих в Абхазии россиян обеспечат медпомощью
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Раненого жителя Панкисского ущелья осмотрят иностранные медики
В Грузии заработала «горячая линия» по вопросам техосмотра автомобилей
В Чечне ликвидировали систему по отмыванию денег
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна