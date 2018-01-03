Саакашвили считает ключевым для него сейчас суд с ГМС Украины

03.01.2018 17:50 Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил", Михэил Саакашвили считает главным из проходящих в настоящее время трех судебных процессов в отношении него рассмотрение жалобы на решение Миграционной службы Украины об отказе в предоставлении ему статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите.



"Сегодня главный суд это суд с Миграционной службой, с помощью которого они хотят подтвердить отказ в том, что я могу находиться в Украине", - сказал он журналистам после завершения заседания Апелляционного суда в Киеве в среду.



М.Саакашавили считает, что именно по этой причине рассмотрение апелляции прокуратурой на отказ в домашнем аресте для него было перенесено на 11 января.



По мнению политика, у Генеральной прокуратуры Украины нет никаких доказательств в отношении него и сейчас прокуроры ожидают решения Окружного админсуда Киева по иску к Миграционной службе, а также решения грузинского суда по обвинениям в его адрес, которые он считает необоснованными и политически мотивированными.



М.Саакашвили также убежден, что процесс подготовки к его возможной экстрадиции из Украины в Грузию координируется с властями Российской Федерации. Экс-президент Грузии утверждает, что располагает информацией о состоявшемся 29 декабря 2017 года телефонном разговоре между президентами Украины и России, во время которого обсуждался как вопрос обмена заложниками между Украиной и ОРДЛО, так и ситуация вокруг него самого.















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