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Саакашвили считает ключевым для него сейчас суд с ГМС Украины


03.01.2018   17:50
Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил", Михэил Саакашвили считает главным из проходящих в настоящее время трех судебных процессов в отношении него рассмотрение жалобы на решение Миграционной службы Украины об отказе в предоставлении ему статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите.

"Сегодня главный суд это суд с Миграционной службой, с помощью которого они хотят подтвердить отказ в том, что я могу находиться в Украине", - сказал он журналистам после завершения заседания Апелляционного суда в Киеве в среду.

М.Саакашавили считает, что именно по этой причине рассмотрение апелляции прокуратурой на отказ в домашнем аресте для него было перенесено на 11 января.

По мнению политика, у Генеральной прокуратуры Украины нет никаких доказательств в отношении него и сейчас прокуроры ожидают решения Окружного админсуда Киева по иску к Миграционной службе, а также решения грузинского суда по обвинениям в его адрес, которые он считает необоснованными и политически мотивированными.

М.Саакашвили также убежден, что процесс подготовки к его возможной экстрадиции из Украины в Грузию координируется с властями Российской Федерации. Экс-президент Грузии утверждает, что располагает информацией о состоявшемся 29 декабря 2017 года телефонном разговоре между президентами Украины и России, во время которого обсуждался как вопрос обмена заложниками между Украиной и ОРДЛО, так и ситуация вокруг него самого.






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