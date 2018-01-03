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Киладзе: Вызов Вахтанга Гомелаури в парламент на данном этапе не представляет необходимости


03.01.2018   18:01
Если будет необходимо и накопятся вопросы к Вахтангу Гомелаури, мы будем первыми, что попросит его прийти в парламент, — об этом журналистам заявила член большинства Софо Киладзе.

По словам Киладзе, пока в этом нет необходимости.

Член большинства считает, что расследование ответит на все вопросы.

«Для меня, как правозащитника, важнейшим является то, что спасены жизни многих людей в результате очень эффективной работы спецслужб. Мы избежали большой опасности не только для нашей страны, но и других стран. Что касается вопросов, исходя из дела, есть высокий публичный интерес. Всем интересно, была ни проведена спецоперация правильно, в правовом русле, это должно установить следствие. Что касается желания оппозиции, чтобы Вахтанг Гомелаури явился в парламент, совсем недавно мы видели Вахтанга Гомелаури, который пришел по своему желанию и ответил на все соответствующие вопросы. В случае, если будет необходимо и накопятся вопросы к Вахтангу Гомелаури, мы будем первыми, кто попросит руководителя СГБ прийти в парламент. На данном этапе, думаю, это не обязательно», — заявила Софо Киладзе.






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