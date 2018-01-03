Канделаки: Связанная со спецоперацией в Панкиси информация, которая не представляет государственной тайны, должна быть обнародована

03.01.2018 19:05 По словам одного из лидеров «Европейской Грузии» Георгия Канделаки, связанная со спецоперацией в Панкиси информация, которая не представляет государственной тайны, должна быть обнародована.



«Правительство «Грузинской Мечты» пытается избежать некомпетентного шага. По мнению «Европейской Грузии», то, что не является государственной тайной и не имеет гриф секретности, должно быть доступно общественности. А для того, что является государственной тайной, существует очень важный механизм парламентского контроля – группа доверия, которую, к сожалению, правительство игнорирует», — заявил Георгий Канделаки.















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