Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Высшему совету юстиции присваиваются полномочия осуществлять узкую специализацию судей в Апелляционном суде


03.01.2018   19:12
Высшему совету юстиции Грузии присваиваются полномочия осуществлять узкую специализацию судей в Апелляционном суде.

Введение узкой специализации в Апелляционный суд предполагается изменениями в закон «Об общих судах», которые представлены парламенту в виде четвертой волны реформы комитетом по юридическим вопросам.
Этими же изменениями увеличивается круг тех дел, которые судья может рассмотреть единолично и без устного слушания. Кроме того, повышается рубеж допуска дела в Апелляционный суд.

Еще одно новшество в судебной системе это т.н. введение института магистра, которым будет рассматривать дела, предполагаемые гражданским процессуальным законодательством.

Как поясняют в парламенте, целью изменений является то, чтобы правосудие стало более быстрым, и суд был разгружен.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии заработала «горячая линия» по вопросам техосмотра автомобилей
Азербайджан удовлетворит почти 100% потребностей Грузии в газе в 2018 году
Сельское хозяйство Грузии – итоги 2017 года
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазская сторона освободила еще одного грузина
Проживающих в Абхазии россиян обеспечат медпомощью
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Раненого жителя Панкисского ущелья осмотрят иностранные медики
В Грузии заработала «горячая линия» по вопросам техосмотра автомобилей
В Чечне ликвидировали систему по отмыванию денег
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна