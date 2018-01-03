Высшему совету юстиции присваиваются полномочия осуществлять узкую специализацию судей в Апелляционном суде

03.01.2018 19:12 Высшему совету юстиции Грузии присваиваются полномочия осуществлять узкую специализацию судей в Апелляционном суде.



Введение узкой специализации в Апелляционный суд предполагается изменениями в закон «Об общих судах», которые представлены парламенту в виде четвертой волны реформы комитетом по юридическим вопросам.

Этими же изменениями увеличивается круг тех дел, которые судья может рассмотреть единолично и без устного слушания. Кроме того, повышается рубеж допуска дела в Апелляционный суд.



Еще одно новшество в судебной системе это т.н. введение института магистра, которым будет рассматривать дела, предполагаемые гражданским процессуальным законодательством.



Как поясняют в парламенте, целью изменений является то, чтобы правосудие стало более быстрым, и суд был разгружен.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

