Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили обжалует отказ в предоставлении статуса беженца


03.01.2018   20:49
Адвокаты Саакашвили будут обжаловать решение Окружного админсуда Киева, который не удовлетворил его иск на отказ УГМС в Киевской области оформить документы для признания лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

Об этом заявил журналистам адвокат Руслан Чернолуцкий после заседания суда, сообщает корреспондент Укринформа.

"Судья Скочек объявила краткое решение. Полностью было отказано в удовлетворении иска Саакашвили... У нас есть, согласно новому Кодексу об административном судопроизводстве, 30 дней на обжалование этого решения. Поэтому это решение будет нами обжаловано обязательно, оно не вступило в силу", - отметил Чернолуцкий, подчеркнув, что "никакой экстрадиции не будет".

По его словам, сейчас Саакашвили находится в статусе лица, которое оспаривает действия миграционной службы, и этот статус позволяет ему находиться на территории Украины.

Таким образом, заявил Чернолуцкий, все действия в отношении физического выдворения Саакашвили с государства "будут незаконными, пока мы оспариваем действия в судах".

"На следующие два месяца у нас есть полные возможности и права оспаривать решения, которые мы сейчас услышали", - подчеркнул адвокат.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии заработала «горячая линия» по вопросам техосмотра автомобилей
Азербайджан удовлетворит почти 100% потребностей Грузии в газе в 2018 году
Сельское хозяйство Грузии – итоги 2017 года
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазская сторона освободила еще одного грузина
Проживающих в Абхазии россиян обеспечат медпомощью
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Дагестане горел крупный торговый центр
Грузия отказалась закупать российский газ в 2018 году
В Чечне убит начальник полиции
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна