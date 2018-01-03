Саакашвили обжалует отказ в предоставлении статуса беженца

03.01.2018 20:49 Адвокаты Саакашвили будут обжаловать решение Окружного админсуда Киева, который не удовлетворил его иск на отказ УГМС в Киевской области оформить документы для признания лицом, нуждающимся в дополнительной защите.



Об этом заявил журналистам адвокат Руслан Чернолуцкий после заседания суда, сообщает корреспондент Укринформа.



"Судья Скочек объявила краткое решение. Полностью было отказано в удовлетворении иска Саакашвили... У нас есть, согласно новому Кодексу об административном судопроизводстве, 30 дней на обжалование этого решения. Поэтому это решение будет нами обжаловано обязательно, оно не вступило в силу", - отметил Чернолуцкий, подчеркнув, что "никакой экстрадиции не будет".



По его словам, сейчас Саакашвили находится в статусе лица, которое оспаривает действия миграционной службы, и этот статус позволяет ему находиться на территории Украины.



Таким образом, заявил Чернолуцкий, все действия в отношении физического выдворения Саакашвили с государства "будут незаконными, пока мы оспариваем действия в судах".



"На следующие два месяца у нас есть полные возможности и права оспаривать решения, которые мы сейчас услышали", - подчеркнул адвокат.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

