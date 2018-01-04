Суд Киева отказал Михаилу Саакашвили в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите

04.01.2018 10:58 Окружной административный суд Киева отказал экс-президенту Грузии, лидеру партии "Движение новых сил" Михеилу Саакашвили в признании незаконным решения Управления государственной миграционной службы (ГМС) в Киевской области, которым ему отказано в признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины. Соответствующее решение было вынесено сегодня, передает «Интерфакс».



Судья Окружного админсуда Киева огласила решение: "В удовлетворении иска отказать полностью".

Защита Саакашвили намерена обжаловать это решение. "По закону у нас есть 30 дней на обжалование, мы это обязательно сделаем в ближайшие дни", - сказал агентству адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.



В комментарии журналистам защитник также подчеркнул, что принятое в эту среду решение суда не дает основания украинским властям экстрадировать Саакашвили.



"Пока мы будем обжаловать сегодняшнее решение, Саакашвили будет находиться в статусе лица, которое обжалует решение суда. И этот статус разрешает ему находиться в Украине, - подчеркнул Чернолуцкий. - Украинским властям нельзя проводить действия по выдворению Саакашвили".



Как сообщалось, Саакашвили заявил о намерении оспорить приказ Управления государственной миграционной службы в Киевской области, которым ему отказано в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.



3 ноября Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Саакашвили к управлению. Пресс-служба суда пояснила, что истец просит его признать незаконным бездействие ГМС по проведению рассмотрения заявления Саакашвили по данному статусу, поданном в управление 26 октября.



Президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в июле прошлого года.















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