Президент поздравил Илию Второго с 85-летним юбилеем

04.01.2018 14:46 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил с 85-летним юбилеем Католикоса–Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илью Второго.



«Ваше Святейшество, поздравляю вас с юбилеем и 40–летием интронизации. Что важного в этих датах, когда мы собираемся и делимся друг с другом радостью? Важно, что во время празднования этих дат, нам предоставляется возможность подытожить и еще раз посмотреть на вашу деятельность и заслуги.



Ваше Святейшество, жизнь любого христианина – это борьба, как внутри себя, так и с вызовами, которые общество и жизненные проблемы ставят перед ним.



Во время празднования этих важнейших дат мы чувствуем силу. Силу потому, что это вызов, который есть у каждого из нас в жизни и именно такого человека мы видим, который преодолел эти вызовы. Видим человека наяву, не теоретически, а в жизни, человека который поборол очень много преград. Реально мы видим человека, который победил гордыню, серебролюбие. Человек, который поборол те вызовы, которые стоят перед каждым из нас и победой над ними себя, наш народ превратил в силу. Спасибо вам, ваше Святейшество за тот необыкновенный пример, который даёт нам силу», — отмечено в поздравлении президента Патриарху.















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