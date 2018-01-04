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Посольство США в Грузии подводит итоги сотрудничества между правительствами двух стран в 2017 году


04.01.2018   15:18
Посольство США в Грузии подводит итоги сотрудничества между правительствами Грузии и США в 2017 году.

«В течение 2017 года между правительствами Соединенных Штатов и Грузии состоялось беспрецедентное тесное сотрудничество, которое заложило основу для принятия и выполнения стратегически важных для двусторонних отношений решений.

Премьер-министр Грузии провел встречу высокого уровня с президентом США Трампом и вице-президентом Пенсом, который посетил Грузию по приглашению премьер-министра, также прошли встречи на высоком уровне с советником президента по вопросам безопасности генералом Макмастером и шестью членами кабинета министров. В том числе с лидерами приоритетных для двустороннего сотрудничества направлений: в первую же неделю назначения, с государственным секретарем Тиллерсоном встретился министр иностранных дел, а также состоялась встреча министров в сферах обороны, казны коммерции, образования и здравоохранения.

Также в 2017 году состоялись до 8 взаимных визитов законодательных делегаций и более 100 двусторонних встреч с американскими сенаторами и конгрессменами.

В результате активного сотрудничества между правительствами была зафиксирована беспрецедентно высокая поддержка Грузии в 2017 году и оформлены стратегически значимые соглашения:

Впервые на законодательном уровне осуществилось признание оккупации Грузии в законе о бюджете США в 2017 году.

Единая линия поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии были подчеркнуты в новой Стратегии национальной безопасности США и в акте об авторизации национальной обороны.

Государственный департамент, с целью улучшения безопасность Грузии, принял решение о возможной внешней военной продаже Грузии противотанковых ракет и установок запуска типа Джавелин, что укрепит возможность страны удовлетворить требования национальной безопасности.

Между США и Грузией подписано соглашение об обмене секретной информацией, что является важным решением для ориентированного результата сотрудничества в области безопасности.

В этом году результаты активного сотрудничества между нашими странами еще раз подчеркивают высокий уровень политической поддержки США в отношении Грузии и твердый путь партнерства», — говорится в итоговом заявлении посольства США в Грузии, которое размещено на странице посольства в Facebook.






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