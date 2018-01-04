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Латвия выдворяет журналистку телеканала «Россия 24»


04.01.2018   16:24
Телеканал «Россия 24» рассказал, что латвийское правительство выдворяет из страны журналистку Ольгу Курлаеву, сообщает телеканал. По данным канала, журналистка должна покинуть страну в течение 24 часов так как ее обвиняют в угрозе национальной безопасности Латвии.

В сообщении также говорится, что накануне из страны депортировали ее мужа, журналиста телеканала "ТВ Центр" Анатолия Курлаева, который находился в стране с личным визитом.

В эфире телеканала Курлаева рассказала, что к ней в отель пришли те же сотрудники погранслужбы, которые за два дня до этого забирали ее мужа.

"Будет выдворение. Причины пока неизвестны, сказали, такие же, как у супруга, то есть я несу угрозу национальной безопасности", – рассказала она.

Пресс-секретарь Государственной службы пограничной охраны Кристине Петерсоне рассказала, что Курлаева оказалась списке лиц, которым запрещен въезд на территорию страны.

"На данный момент она задержана в порядке миграционного закона Латвии. Сейчас в отношении нее производятся процессуальные действия. Она была включена в список нежелательных лиц для въезда на территорию Латвии", - сказала Петерсоне.

2 января телеканал "ТВ Центр" сообщил, что в Латвии задержали сотрудника телеканала Анатолия Курлаева.

"Как заявили власти страны, с 2015 года ему запрещено въезжать в Латвию. Причины данного запрета латвийские власти не называют. В настоящий момент Анатолия Курлаева депортируют на родину", – написано в сообщении.

В компании также завили, что депортация "наглядно демонстрирует предвзятое отношение латвийских властей к представителям российских СМИ".

В МВД Латвии заявили, что въезд в страну журналисту запрещен на неопределенный срок. Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловкис не назвал, почему Курлаева внесли в черный список, но рассказал, что за прошлый год в него попали около 100 человек. Среди причин значится "недружественное отношение" к Латвии.






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