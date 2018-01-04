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Зарегистрирован 64-ый желающий стать президентом России


04.01.2018   16:29
Центральная избирательная комиссия сообщила о том, что 3 января приняла документа от 64-го желающего стать президентом России. Этим власть надеется повысить явку на выборы.

Документы сдала Партия малого бизнеса. Среди желающих есть и представители партий, и телеведущие, и жена муфтия.

Отметим, что первоначально перед регионами была поставлена задача обеспечить явку на выборы более 70% избирателей. Если из них около 70% проголосует за Владимира Путина, то будет заявлено о том, что фактические прошел референдум о доверии ему. Сейчас регионам дана установка превратить в праздник день выборов — 18 марта, дату перенесли с апреля на март, на день аннексии Росиией Крыма.

Многие политологи отмечают, что обилие претендентов, их функциональная неподготовленность превращает выборы президента в фарс.






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