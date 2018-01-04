Премьер Патриарху – Ваше Патриаршество является огромной силой и жизненной необходимостью

04.01.2018 17:45 Ваше Святейшество, ваше преосвященство является не только благодатью для нашего народа, но и жизненной необходимостью, и на фоне тех вызовов, перед которыми наша страна находится сегодня, ваше Патриаршество является нашей огромной силой, и конечно же, жизненной необходимостью, — такими словами поздравил премьер-министр Грузии Георгий Квириашвили с юбилейной датой Католикоса – патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илию Второго.



Георгий Квирикашвили находился в патриархии, где в связи с 85-летним юбилеем Патриарха, прошла презентация полного академического издания «Старого Завета» и новой редакции «Мцхетской Библии».

«Ваше Святейшество, хочу от имени правительства Грузии, с большой любовью поздравить вас с этой очень знаменательной датой для все нас – вашим юбилеем; также поздравить с 40-летним юбилеем интронизации; хочу пожелать вам здоровья и долгого преосвященства. Ваше преосвященство является не только благодатью для нашего народа, но и жизненной необходимостью. На фоне тех вызовов, перед которыми наша страна находится сегодня, ваше Патриаршество является нашей огромной силой, и конечно же, жизненной необходимостью. Поэтому, хочу пожелать вам долгого преосвященства. Хочу пожелать Грузии укрепления, что вы ежедневно, ежеминутно делаете. Хочу поблагодарить вас за все те надежны, за все те утешения, которым вы щедро делитесь с нашей страной», — обратился премьер-министр к Патриарху.

Премьер поздравил всех с завершением работы над двумя важнейшими изданиями – «Старого Завета» и «Мцхетской Библии» и поблагодарил за труд участвующую в этом деле научную команду.



«По моему скромному мнению, это еще один столп мощности нашей церкви, в деле укрепления нашей автокефалии. Хочу поздравить ту научную команду, которая работала над этими изданиями, хочу поздравить Национальный центр рукописей, Зазу Абашидзе и всех ученых. Конечно, эти издания являются увековечением имен тех людей, которые в течение поколений работали над этими двумя важнейшими изданиями», — заявил премьер-министр и поздравил всех с Новым годом и наступающим Рождеством.

На мероприятии в Патриархии присутствовали президент Грузии, председатель парламента, члены кабинета министров, представители духовенства, представители научных и академических кругов.

















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