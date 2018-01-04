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Иранский лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади поддержала протестные выступления


04.01.2018   18:49
С призывом к иранцам участвовать в акциях гражданского неповиновения и широкомасштабных протестах выступила иранский лауреат Нобелевской премии Ширин Эбади.

Эбади призвала иранцев прекратить оплачивать счета и налоги за воду, газ и электроэнергию и вывести свои деньги из государственных банков, чтобы оказать экономическое давление на правительство, заставить его прекратить прибегать к насилию и удовлетворить требования протестующих.

«Если правительство не слушало вас в течение 38 лет, то ваше право игнорировать то, что правительство говорит вам сейчас», — заявила Эбади в интервью панарабской газете «Ашарк Аль-Авсат».

Напомним, что в ряде городов Исламской Республики Иран в конце декабря 2017 года начались протестные акции, связанные с повышением цен.






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