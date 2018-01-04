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Приговор в отношении Михаила Саакашвили по делу Сандро Гиргвлиани судья огласит завтра


04.01.2018   21:46
Завтра будет объявлен первый приговор в отношении бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в грузинском суде. Судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе огласит решение по части обвинения в отношении экс-президента по делу Сандро Гиргвлиани. Процесс в Тбилисском городском суде намечен на 10:00.

По делу Сандро Гиргвлиани Михеилу Саакашвили предъявлено обвинение по статье «злоупотребление служебными полномочиями». Согласно следствию, Михеил Саакашвили дал незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани и затем уже в обход Комиссии по помилованию помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, создав правовой рычаг для условно-досрочного освобождения осужденных.









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