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Сесиашвили: У СГБ есть полная политическая поддержка от правящей команды в сложном деле борьбы с терроризмом


04.01.2018   21:47
По заявлению председателя комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклия Сесиашвили, ответ на вопросы и общественный интерес в связи со случаем с Темирланом Мачаликашвили, который был ранен в ходе спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря, должно дать лишь следствие, уже начатое Главной прокуратурой.

Как говорится в заявлении, распространенном Ираклием Сесиашвили, у СГБ есть полная политическая поддержка от правящей команды в сложном деле борьбы с терроризмом.

«Международный терроризм – это глобальная угроза и одной из первейших функций государства является непримиримая борьба с любым его проявлением. Хочу однозначно заявить, что у Службы государственной безопасности, которая в течение последних месяцев оказалась на передней линии этой борьбы и успешно справляется с задачей, есть полная политическая поддержка от нашей команды... Наши силовые ведомства действуют в соответствии с законодательством Грузии в рамках жестко прописанных полномочий, которые опираются на международный опыт и стандарт борьбы с терроризмом. Так было и тогда, когда они в ходе многочасовой спецоперации пытались взять живьем членов террористической группы, дислоцировавшейся на улице Монаха Габриэла, где, к сожалению, погиб один спецназовец и четверо были ранены, и тогда, когда задерживали в Тбилиси и Ахметском районе лиц, связанных с этой группой», - говорится в заявлении.
Ираклий Сесиашвили подчеркнул, что сегодня СГБ обнародовала доказательства, которые еще раз подтверждают, что упомянутые люди с высокой вероятностью и в разной степени были вовлечены в террористическую деятельность, что указывает на масштабы той угрозы, которую страна смогла избежать благодаря операциям, проведенным грузинскими службами безопасности.






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