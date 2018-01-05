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Турция предложила Германии перезагрузку отношений


05.01.2018   11:40
Анкаре и Берлину следует провести перезагрузку двусторонних отношений, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Он опубликовал статью в газетах, входящих в медиагруппу Funke. В статье Чавушоглу подчеркивает, что в «перезагрузке двусторонних отношений» заинтересованы и Турция, и Германия, так как наступили «времена, полные вызовов». Он призвал сохранить связи Германии и Турции «в духе дружбы и сотрудничества, как и было на протяжении 300 лет».

«Нужно создать новые рамки для взаимопонимания», – заявил Чавушоглу.

Для этого, по мнению Анкары, стороны должны относиться друг к другу как к «равноправным партнерам», отказаться от «дистанционной дипломатии» в пользу диалога на всех уровнях, не делать «популистских и эгоцентричных» заявлений, даже если те могут оказаться популярны внутри страны. Чавушоглу призвал к «прагматичному подходу».

Кроме того, он подчеркнул необходимость сопереживать друг другу при выстраивании отношений. Глава МИД Турции считает, что в Германии «не до конца осознают», какую «травму» нанесла Турции попытка госпереворота 2016 года.

«От наших немецких друзей мы ожидаем, что они будут лучше понимать ситуацию, в которой в настоящее время находится Турция», – отметил Чавушоглу.

По его словам, есть «существенный потенциал» в экономическом сотрудничестве двух стран. Также он считает, что все заинтересованы в «преодолении штиля» в процессе вступления Турции в ЕС.

Чавушоглу затронул и тему ареста в Турции граждан ФРГ, которые подозреваются в причастности к терроризму.

«С точки зрения политики мы предпринимаем все возможное для того, чтобы ускорить юридические процедуры», – заверил Чавушоглу.






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