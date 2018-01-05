Грузинская власть не нашла на меня за 5 лет ничего существенного - Саакашвили

05.01.2018 13:54 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили прокомментировал приговор грузинского суда, в результате которого экс-президента Грузии приговорили к 3 годам лишения свободы.



«Приговор грузинского суда, находящегося под полным контролем крупнейшего частного акционера «Газпрома» Иванишвили, по отношению ко мне - полностью незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу», - отметил Саакашвили.



По его мнению, судить президента за использование права на помилование, которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса.



«Это также говорит о том, что грузинская власть не нашла на меня за 5 лет ничего существенного: ни никаких фактов коррупции, ни других правонарушений», - добавил Саакашвили.



Он отметил, что этот приговор так же, как и параллельный процесс в Киеве, свидетельствует о том, что олигархические власти в Украине и Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом против него, как лидера борьбы против коррупции, олигархата и грабежа народа.



«То, что Владимир Путин все эти годы требовал принять против меня эти репрессивные меры и от грузинских, и от украинских властей ни для кого не секрет. Он еще раз это повторил на недавней пресс-конференции. Соответственные меры с целью моей нейтрализации были предметом встречи Порошенко и Иванишвили в Грузии за несколько дней до лишения меня украинского гражданства летом прошлого года. Так же как, по моей информации, во время телефонного разговора Порошенко и Путина 29 декабря 2017 года», - подвел итог Саакашвили.



Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили к четырем годам лишения свободы по делу Сандро Гиргвлиани, но с учетом амнистии срок сократился до 3 лет.















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