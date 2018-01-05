Саакашвили: Моя борьба продолжится до полной победы наших народов над олиграхатом

05.01.2018 15:04 Судить президента за использование неограниченного права на помилование говорит о политическом характере этого процесса, - так откликнулся экс-президент Грузии Михеил Саакашвили на приговор, вынесенный ему Тбилисским городским судом по делу Сандро Гиргвлиани.



««Приговор» грузинского суда, находящегося под полным контролем крупнейшего частного акционера Газпрома Иванишвили, по отношению ко мне - полностью незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу.



Судить президента за использование права на помилование, которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса. Это также говорит о том, что грузинская власть не нашла на меня за 5 лет ничего существенного: ни никаких фактов коррупции, ни других правонарушений.

Но этот «приговор» так же, как и параллельный процесс в Киеве, показывают, что олигархические власти в Украине и Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом против меня, как лидера борьбы против коррупции, олигархата и грабежа народа.



То, что Владимир Путин все эти годы требовал принять против меня эти репрессивные меры и от грузинских, и от украинских властей ни для кого не секрет. Он еще раз это повторил на недавней пресс-конференции… Что бы Путин, Порошенко и Иванишвили и весь постсоветский олигархат не делали против меня, несмотря на все сговоры олигархов, моя борьба продолжится до полной победы наших народов над олиграхатом, коррупцией, нищетой и унижением людей!», - написал Саакашвили на своей странице в «Фейсбуке».















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