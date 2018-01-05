Президента Молдовы отстранили от должности

05.01.2018 16:24 В Молдове продолжается противостояние между парламентом и Конституционным судом (КС) страны с одной стороны и президентом Игорем Додоном с другой. В пятницу, 5 января, КС в третий раз приостановил полномочия главы республики, отказавшегося обнародовать закон о борьбе с иностранной пропагандой, сообщает местный новостной портал Publika.md.



Глава государства написал в своем Facebook, что он "ни под каким предлогом не уступит режиму" и не подпишет законы, противоречащие, по его мнению, интересам граждан страны. "Относительно закона о борьбе с пропагандой - он представляет собой откровенное посягательство на свободу граждан Республики Молдова в получении информации", - добавил он.



Закон об "антипропаганде" был принят парламентом Молдовы в начале декабря 2017 года. Президент дважды его отклонял, несмотря на то, что по закону, он был обязан утвердить его во второй раз.



После второго отказа Додона депутат от фракции Демократической партии Сергей Сырбу обратился в Конституционный суд. Тот разрешил подписать закон спикеру или премьеру.



Закон запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под действие закона подпадают программы российских телевизионных каналов, которые ретранслируются в Молдове.



Это уже третий случай за последние три месяца, когда Конституционный суд Молдавии временно приостанавливает полномочия президента Игоря Додона. Ранее это произошло 2 января - полномочия президента были приостановлены после того, как он отказался утвердить семерых новых членов правительства. До этого в октябре аналогичным образом был назначен новый министр обороны. Тогда Додон впервые был временно отстранен от должности.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

