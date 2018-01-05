Помиловавшая террористов, российских шпионов. опасных убийц власть судит меня за помилование - Саакашвили

05.01.2018 20:37 Это не дело Гиргвлиани, как это представляет пропаганда, это дело о помиловании 133 военных, - об этом заявил бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, оценивая вынесенный ему приговор Тбилисского городского суда в эфире телекомпании «Рустави 2».



«После того, как искали мои 19-миллиардные долги, счета, и оказалось, что я вообще ничего не украл у грузинского народа, и все, что у меня есть, дал Грузии, этот плебей олигарх решил судить меня по обвинению, по которому не был осужден ни один президент в новейшей истории – за использование неограниченного права помилования. Это не дело Гиргвлиани, как это представляет пропаганда. Это дело о помиловании бывших военнослужащих, 133 военных, на основании решения комиссии, вскоре после российско-грузинской войны. Это та власть, которая помиловала международных террористов, российских шпионов, очень опасных убийц, торговцев наркотиками, которые так же убивали нашу молодежь, и эта власть судит меня за помилование!?», - заявил Саакашвили, добавив, что тот, кто принял участие в этом незаконном суде, ответит по всей строгости закона.















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