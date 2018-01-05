Допрос Саакашвили в Киеве перенесли из-за командировки следователя

05.01.2018 21:37 Допрос бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили в Печерском РУВД перенесли из-за командировки следователя. Об этом в комментарии Front News International сообщил адвокат Саакашвили Павел Богомазов.



«Это должен был быть допрос в Печерском управлении полиции о событиях под Октябрьским дворцом. Саакашвили должен был сегодня появиться во второй раз. Мы были готовы, но сам следователь позвонил и попросил перенести допрос в связи с тем, что он в командировке», - сказал Богомазов.



Допрос бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили относительно провокаций возле Октябрьского дворца в Киеве перенесли.



Сегодня утром бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили должен был явиться на допрос в качестве свидетеля по делу провокаций возле Октябрьского дворца в Киеве.















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