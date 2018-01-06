|
Макрон: У Турции нет шансов вступить в Евросоюз
06.01.2018 12:25
Президент Франции Эммануэль Макрон не видит шансов на вступление Турции в Евросоюз. Об этом Макрон заявил в ходе вчерашней встречи в Париже со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Последние события в Турции и решения, принятые руководством страны, делают невозможным какой бы то ни было прогресс в начавшемся процессе по присоединению Турции к Евросоюзу. Я обсудил эту тему с турецким коллегой в ходе откровенной беседы», - заявил Макрон.
Вместе с тем Макрон не исключил развития отношений между Евросоюзом и Турцией в форме сотрудничества, партнерства.
Эрдоган в свою очередь заявил, что ожидание в очереди на вступление в Евросоюз «очень утомило» Анкару.
«Невозможно постоянно просить о вступлении в Евросоюз», - заявил президент Турции.
Примечательно, что Анкара получила официальный статус кандидата на вступление в ЕС в 1999 году.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна