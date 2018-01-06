Макрон: У Турции нет шансов вступить в Евросоюз

06.01.2018 12:25 Президент Франции Эммануэль Макрон не видит шансов на вступление Турции в Евросоюз. Об этом Макрон заявил в ходе вчерашней встречи в Париже со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.



«Последние события в Турции и решения, принятые руководством страны, делают невозможным какой бы то ни было прогресс в начавшемся процессе по присоединению Турции к Евросоюзу. Я обсудил эту тему с турецким коллегой в ходе откровенной беседы», - заявил Макрон.



Вместе с тем Макрон не исключил развития отношений между Евросоюзом и Турцией в форме сотрудничества, партнерства.



Эрдоган в свою очередь заявил, что ожидание в очереди на вступление в Евросоюз «очень утомило» Анкару.

«Невозможно постоянно просить о вступлении в Евросоюз», - заявил президент Турции.



Примечательно, что Анкара получила официальный статус кандидата на вступление в ЕС в 1999 году.















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