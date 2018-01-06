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Премьер поздравил прихожан ААЦ с праздниками Рождества и Крещения


06.01.2018   17:07
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравляет прихожан армянской церкви с праздниками Рождества и Крещения.

«Поздравляю с праздниками Рождества и Крещения прихожан армянской церкви – наших граждан-армян. Мы вместе создаем демократическое, развитое и успешное государство, где у людей будут все средства для реализации своих возможностей. Вклад наших армянских граждан в это дело является крайне важным. Желаю им мира и благополучия», - говорится в поздравлении Георгия Квирикашвили






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