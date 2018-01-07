Квирикашвили: Всем желаю объединения в вере ради благополучия нашего народа

07.01.2018 13:22 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравляет население с Рождеством Христовым. В своем поздравлении премьер откликается и на рождественскую эпистолу патриарха Грузии.



«Всех поздравляю с величайшим праздником Рождества Христова! Желая счастья, здоровья и благополучия. Желаю Грузии объединения и больше любви. Хочу поздравить с 2018 годом и пожелать всего хорошего. Патриарх в своей эпистоле говорил о важности христианства и веры. Он сказал, что, как плод, сорванный с дерева, становится бездушным и высыхает, так – аналогична и судьба человека, оторванного от Церкви. И вот всем желаю объединения в этой вере ради благополучия нашего народа. Хочу поздравить нашего патриарха с 40-ым Рождеством с интронизации и с исполнившимся пару дней назад 85-летием.



Этот год весьма значителен, у нас большие юбилеи – мы празднуем восстановление автокефалии наше й Церкви и 100-летие с объявления первой республики. Так что, много хороших дат. Хочу пожелать всей Грузии счастья, семьям – благополучия, мира и в этом мире – продвижения Грузии вперед. Поздравляю всех!», - говорится в поздравлении премьер-министра.















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