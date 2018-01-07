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Президент призвал задуматься над тем, как «облегчить и сделать человечной наркополитику»


07.01.2018   14:42
Мы должны задуматься над тем – может, будет лучше по-иному подойти к этой проблеме, и подумать, как облегчить и сделать человечной наркополитику, - об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в кафедральном соборе Троицы по завершении рождественской торжественной литургии.

Георгий Маргвелашвили откликнулся на рождественскую эпистолу Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II и отметил, что для него весьма важен вопрос, который касается наркополитики.

«Для меня крайне важен тот вопрос, который касается наркополитики и я не раз подчеркивал, что в нашей стране, наверное, когда мы видим то, что наказание и принуждение на протяжении лет, десятилетий дает не лучший результат, а дает разбитые жизни множества людей, наверное, мы должны задуматься над тем – может, будет лучше по-иному подойти к этой проблеме, и подумать, как облегчить и сделать человечной наркополитику», - заявил президент Грузии.

Темы наркомании патриарх Грузии Илия II коснулся в своей рождественской эпистоле. По словам Святейшего, необходимо разработать такую наркополитику, которая защитит молодежь и создаст отрицательный настрой в отношении этого тяжелейшего недуга.






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