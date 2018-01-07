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Арестован бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад
07.01.2018 15:34
В Иране за поддержку протестов во время поездки в Шираз арестован экс-президент Махмуд Ахмадинежад, сообщила газета Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на источники в Тегеране, передает РИА Новости.
По информации издания, власти приняли такое решение из-за заявлений Ахмадинежада в Бушере, которые расценили как "подстрекательство к беспорядкам".
В четверг Ахмадинежад, выступая перед жителями города, обрушился с критикой на действующего президента Хасана Роухани и его правительство, обвинив их в отдалении от проблем народа, "плохом управлении" и присвоении "монополии на общественное богатство".
По информации издания, арест политика состоялся с одобрения верховного лидера республики Али Хаменеи.
Консерватор Ахмадинежад занимал президентский пост два срока подряд — с 2005 по 2013 год. В 2009 году в стране прошли протесты после его второй победы на выборах.
В крупных городах республики с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Демонстранты требуют от властей улучшить экономическую ситуацию.
В Тегеране считают, что протесты вызваны как внутренними проблемами, так и подстрекательством со стороны США, Великобритании и Саудовской Аравии.
Жертвами беспорядков стали не менее 20 человек, сотни человек задержаны.
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